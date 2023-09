Joss Stone faz show só de hits no The Town após quase não chegar a tempo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de cancelar contra sua vontade um show no Rock in Rio no ano passado, Joss Stone quase passou pela mesma situação para se apresentar nesta quinta-feira, 7, no The Town, em São Paulo. Convocada às pressas para substituir Liam Payne, que cancelou a apresentação devido a problemas de saúde, a artista enfrentou atrasos em seu voo e chegou em São Paulo na noite anterior ao show, tendo poucas horas para descansar. Ela veio acompanhada do filho Shackleton Stoker Daluz, de 1 ano.

O esforço valeu a pena. Stone fez um show com os principais hits de seus 20 anos de carreira, iniciada aos 16 anos. Íntima do Brasil — ela chegou a fazer uma canja na Praça do Pôr do Sol, em São Paulo, nove anos atrás –, Stone já cansou de dizer que ama a música nacional e sempre que pode inclui o país em suas turnês (esta é a sua sétima apresentação por aqui).

No repertório, ela interpretou The Soul Sessions, Super Duper Love, e Fell in Love With a Boy, uma versão de Fell in Love With a Girl, do White Stripes. Também teve espaço para covers de Dreams, de Fleetwood Mac, e Say My Name, de Destiny’s Child.

A plateia, no entanto, estava mais vazia do que no show de abertura, com Ludmilla, quando estava impossível andar pelo gramado. Mesmo assim, Joss Stone entregou uma das melhores apresentações da noite no The Town.

