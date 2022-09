Gloria Groove: uma drag queen no palco principal do Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de se apresentar no último Rock in Rio como convidada da rapper Karol Conká e fazer uma elogiada apresentação no Lollapalooza, em São Paulo, no início deste ano, a cantora Gloria Groove retorna ao festival fluminense, dessa vez como uma das atrações do palco Sunset. Ela vai estrear sua nova turnê, Lady Leste Tour 2.0, com um balé diverso, repleto de bailarinos de diferentes etnias e tipos corporais.

A artista, que até poucos meses atrás era desconhecida do grande público, ganhou notoriedade nacional após vencer o Show dos Famosos, do Domingão com Huck. A cantora recebeu a reportagem de VEJA nos bastidores do Rock in Rio e comentou sobre a nova fase da carreira. Leia a seguir:

Você transcendeu o universo das drag queens para se tornar uma artista reconhecida nacionalmente. Sentiu falta de referências como essas no passado? Eu fui uma criança viada dos anos 2000 e tive referências para me inspirar. Eu vivi como adolescente na era Born This Way, de Lady Gaga, quando Beyoncé lançou 4 e quando Katy Perry fez California Gurls. Me sobram referências pop de eras bem construídas e artistas magníficas que sabem o que estão fazendo. Eu projeto tudo isso na carreira da Gloria Groove.

Você traz para o Rock in Rio um balé diverso. Qual é a importância de mostrar essa diversidade no palco? Essa mistura e união é tão intrínseca dentro da minha carreira que eu nem tenho controle. E digo mais: a força dessa diversidade vem da verdade da minha carreira, e fica impossível não atravessar para o outro lado do palco.

Qual é o sentimento de retornar ao Rock in Rio como atração principal após ter se apresentado na última edição como convidada no show da Karol Conká? É uma gratidão fazer esse show depois de ter se apresentado com a minha amiga mamacita, Karol Conká. Ela foi uma fada na minha vida. Eu me apresentei como convidada numa era pré-pandemia. Agora eu volto com o mundo retornando à normalidade e que bom que estão me recebendo aqui.

