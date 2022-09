Rock in Rio: irmã de ex-jogador do Flamengo tem prisão decretada por golpe

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Lívia da Silva Moura, irmã do ex-jogador do Flamengo, Léo Moura, teve sua prisão decretada neste domingo por golpe na venda de ingressos para o Rock in Rio. Lívia é suspeita de vender ingressos para o evento em um site falso do Rock in Rio. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram uma operação com mandado de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira, 5, na casa dela, na Freguesia, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela não estava no local e é considerada foragida. O ex-jogador não foi acusado. A polícia suspeita que o golpe tenha sido milionário, já que somente uma das vítimas fez uma transferência de mais de 20.000 reais.

Em entrevista ao jornal Bom Dia Rio, da Globo, o delegado titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), Leandro Gontijo, afirmou que Lívia faz parte de uma organização criminosa que atua para aplicar diferentes golpes. “Ela também falsifica ingressos físicos, no caso de cortesias e vouchers. E no caso de hoje, esse golpe em questão, a Justiça mobilizou R$ 300 mil na conta dela. A gente tem nesse caso é essa imobilização de R$ 300 mil, em um outro procedimento nós temos uma de R$ 150 mil, que foi o tamanho do golpe. Agora as contas estão bloqueadas, os bens de imóveis também, e ela tem um mandando de prisão pendente por estelionato, organização criminosa e violação de direito autoral, entre outros crimes”, disse Gontijo.

Nas redes sociais, o jogador se pronunciou dizendo que não compactua com as atitudes de Lívia.”Só quero deixar claro novamente que os problemas da minha irmã são absolutamente dela, infelizmente para a tristeza da família. Não me envolvo e nem compactuo com isso. Se errou, que pague pelos erros e não cometa novamente”, disse o ex-jogador. “Tenho minha família e um nome que zelo por muitos anos. Estamos tristes pelo acontecido porque somos humanos, mas estamos e ficaremos sempre do lado que é certo”, completou.