Gene Simmons fará show no Brasil no festival Summer Breeze, em SP

Gene Simmons, baixista do Kiss, fará show solo no Brasil com sua banda, a Gene Simmons Band, na sexta-feira, 26 de abril, no festival Summer Breeze Open Air, que será realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, entre os dias 26 e 28 de abril. No lineup do festival havia uma vaga a ser preenchida no domingo, que deveria ser ocupada por Simmons, porém, por incompatibilidade de agenda, ele se apresentará na sexta-feira, e Mercyful Fate, foi transferido para domingo, quando encerrará o festival. A produção do evento também confirmou a inclusão da banda de thrash metal Flotsam and Jetsam, que virá pela primeira vez ao país.

“Com a entrada de Gene Simmons Band, o ajuste se faz necessário para uma melhor adequação da grade completa do festival. Com isso, o Mercyful Fate se apresentará no domingo (28). Sendo assim, quem adquiriu ingressos para sexta-feira por causa do Mercyful Fate poderá efetuar a troca através da Clube do Ingresso”, comenta Claudio Vicentin, CEO do Summer Breeze Brasil. A solicitação da troca dos ingressos de sexta-feira (26) para domingo (28) deve ser feita exclusivamente pela Central de Ajuda da Clube do Ingresso através do link: www.clubedoingresso.com/centraldeajuda.

Aos 74 anos, Simmons decidiu sair em turnê solo após o fim do Kiss, em dezembro do ano passado, quando o grupo fez a derradeira apresentação da turnê End of the Road World, no Madison Square Garden, em Nova York. A ideia de Simmons é fazer um show com amigos, sem a pressão e o peso dos figurinos das grandes turnês do Kiss.

O repertório também não está completamente definido, porém, cerca de 70% das músicas serão do Kiss, sendo alguns clássicos. A grande maioria das faixas, no entanto, serão as canções mais pesadas do Kiss e menos tocadas nos shows. O músico também deverá tocar alguns covers e faixas da carreira solo.

Apesar dos integrantes do Kiss terem anunciado o fim dos shows ao vivo, a banda não acabará. O grupo recriou suas imagens digitalmente em avatares que deverão se apresentar ao vivo em espetáculos ultrarrealistas semelhantes ao que o Abba tem feito no Reino Unido.

Além de Gene Simmons, também estão no lineup Within Temptation, Hammerfall, Anthrax, Killswitch, Engage, Sebastian Bach, Mr. Big, Epica, Dark Tranquillity, Cultura Tres e Dino Jelusic.

