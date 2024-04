Gal Costa: Justiça nega revalidar testamento da cantora feito em 1997

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Justiça de São Paulo negou o pedido feito por duas primas de Gal Costa, Verônica Silva e Priscila Silva, para que um testamento feito por ela em 1997 fosse revalidado. As duas parentes alegavam que Gal Costa teria sido coagida por Wilma Petrillo a fazer um novo documento em 2019.

Na decisão da Justiça, o testamento deixou de ter validade quando Gal Costa adotou Gabriel, em 2007. Hoje, aos 18 anos, o jovem briga na Justiça contra Wilma Petrillo pela herança da cantora. Segundo a decisão, “o primeiro testamento é anterior à adoção do filho, e, portanto, foi rompido com superveniência do descendente”, diz o trecho do documento, assinado por um juiz da 12ª Vara da Família da capital paulista. “Verifica-se que, à época da lavratura do testamento, a autora da herança declarou expressamente não ter herdeiros, ou seja, dispunha de total liberdade para dispor de seus bens. Sobrevindo o herdeiro, é inevitável a consequência de ruptura ao testamento lavrado anteriormente”, completa o texto.

Nada impede, no entanto, que Gabriel destine eventuais bens de sua propriedade para a criação da instituição. As duas primas, no entanto, disseram que Gal “jamais manifestou qualquer vontade de revogação do testamento” e que “a conduta de Wilma sempre foi de manipulação perante Gal”.

A negativa de revalidação do testamento de Gal Costa é mais um capítulo da ruidosa briga judicial que os familiares da artista travam contra a viúva Wilma Petrillo. Recentemente, Petrillo chegou a pedir uma audiência de conciliação com Gabriel Costa. O pedido acontece após um juiz de São Paulo negar a perícia psicológica requerida por ela, sugerindo que o rapaz de 18 anos estaria em situação de vulnerabilidade e sendo manipulado — a negativa, porém, está ligada ao âmbito processual onde ela foi requisitada, logo, um novo pedido de perícia pode ser feito pela defesa de Wilma.

Gabriel, por sua vez, pede a exumação do corpo da mãe para investigar as causas da morte, já que não foi feito uma autópsia. Ele também pede o traslado do corpo da artista para um cemitério no Rio de Janeiro, onde ficaria sepultada no mesmo jazigo que sua mãe.

