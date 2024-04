Perícia psicológica em filho de Gal Costa é negada pela Justiça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em mais um lance do imbróglio envolvendo o filho de Gal Costa, a Justiça negou o pedido feito pela companheira da cantora, Wilma Petrillo, para que fosse realizada uma perícia psicológica em Gabriel Costa, de 18 anos. Segundo Wilma, o pedido foi feito porque o garoto estaria sofrendo influência de sua namorada, Daniela Marcilio Tonani, 33 anos mais velha, e que também é mãe de sua ex-namorada.

Sem entrar no mérito do pedido, o juiz Ricardo Pereira Junior, da 12ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo, considerou que o estado mental de Gabriel não é objeto do processo. “Apuração da capacidade civil do autor deve ser feita por quem de direito e em ação própria, se for o caso”, escreveu em sua decisão.

Wilma diz que vivia em união estável com Gal Costa, embora as duas não fossem casadas oficialmente. Por causa disso, Wilma foi nomeada inventariante do espólio. Wilma acredita que Gabriel possa estar em situação vulnerabilidade e que seu comportamento mudou após o início do namoro.

Gabriel pede na Justiça a exumação do corpo da mãe para esclarecer as circunstâncias da morte, já que não foi feita uma autópsia no corpo. O jovem quer também trasladar o corpo da mãe para o Rio de Janeiro para que ele seja enterrado ao lado de Mariah, a mãe de Gal, no cemitério São João Batista.

Continua após a publicidade

As advogadas de Gabriel, Luci Vieira e Mariana Athayde Ferreira, não se opuseram ao pedido de perícia. Gabriel afirma que seus pedidos não tiveram influências da namorada e que ele foi coagido por Wilma, quando ela pediu que ele confirmasse na Justiça o relacionamento estável com Gal Costa. Ele afirma que só fez isso porque temia por sua segurança física e psicológica.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial