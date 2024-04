Ex-empresária questiona filho de Gal: ‘Ele acha que eu matei a mãe dele?’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Filho da cantora Gal Costa, morta em novembro de 2022, Gabriel Costa, de 18 anos, trava desde fevereiro deste ano um embate na Justiça com Wilma Petrillo, ex-empresária e ex-parceira da cantora. Gabriel, que não reconhece Wilma como madrasta ou viúva da mãe, pediu a exumação do corpo de Gal, medida drástica sobre a qual ele falou ao Fantástico neste domingo, 31. “Eu só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca, entendeu? Foi tudo muito repentino”, disse o rapaz.

Na época, Gabriel era menor de idade e a causa da morte de Gal não foi divulgada publicamente por Wilma, que disse ter adotado essa postura para atender um desejo de Gal. De acordo com a certidão de óbito, a cantora foi vítima de um infarto agudo do miocárdio, e apresentava um quadro já desenvolvido de câncer de cabeça e pescoço. Sobre o pedido de exumação, Wilma contesta Gabriel. “Eu não sei do que ele está desconfiando. Ele acha que eu matei a mãe dele? Que eu matei Gal?”, disse ela.

Entenda o caso

Em fevereiro, Gabriel entrou com um processo na Justiça para brigar pela herança da mãe, no qual contesta a fração que Wilma Petrillo teria direito no espólio da artista. A defesa do filho de Gal afirma que a relação romântica entre as duas acabou há muitos anos, e alega que ela agia apenas como empresária da cantora e madrinha de Gabriel. No mesmo processo, o rapaz também exige que os restos mortais da mãe sejam transferidos de São Paulo para o Rio de Janeiro. O desejo de Gal era que ela fosse enterrada ao lado da mãe, no jazigo em que comprou para ser sua morada final, no Rio, mas Wilma optou por sepultá-la na capital paulista.

Na ocasião da morte de Gal, Gabriel ficou sob a guarda temporária de Petrillo, a quem chamava de madrinha. Wilma teria tido um relacionamento de 24 anos com Gal e, caso seja reconhecida como companheira da artista, ela teria direito a 50% dos bens. Ela também tentou ser inventariante do espólio. Wilma, no entanto, foi alvo de diversas denúncias publicadas na imprensa sobre episódios de assédio moral, ameaças e golpes financeiros em Gal.

O caso ficou mais complicado quando um áudio gravado por Gabriel foi divulgado. Nele, Wilma pressiona o jovem a assinar um documento para que reconheça uma dívida com o selo Biscoito Fino. No áudio, de quase oito minutos, gravado pelo próprio Gabriel, Wilma bate na mesa, faz xingamentos e chantagens emocionais contra o jovem. O contrato formalizava um adiantamento de pagamento por álbuns gravados pela artista com a gravadora.

