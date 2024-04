Viúva de Gal Costa pede audiência de conciliação com o filho da cantora

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A empresária Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, solicitou uma audiência de conciliação com Gabriel Penna Burgos Costa, filho da cantora. Os dois disputam na Justiça a herança da artista que morreu aos 77 anos, em 2022. O pedido acontece após um juiz de São Paulo negar a perícia psicológica requerida por ela, sugerindo que o rapaz de 18 anos estaria em situação de vulnerabilidade e sendo manipulado — a negativa, porém, está ligada ao âmbito processual onde ela foi requisitada, logo, um novo pedido de perícia pode ser feito pela defesa de Wilma.

Em entrevista a VEJA, a ex-empresária que viveu quase três décadas com Gal Costa afirmou diversas vezes que seu desejo é que Gabriel volte para casa e que a relação entre eles seja restabelecida. Sobre a partilha, ela pede a divisão igualitária, de 50% para cada um. O jovem, que era menor de idade quando a mãe morreu, diz que foi coagido por Wilma a reconhecê-la como esposa de Gal e uma segunda mãe — ele pede que Wilma seja retirada do papel de inventariante e excluída da divisão de bens.

Sobre o pedido de audiência de conciliação, a defesa de Gabriel enviou à reportagem de VEJA o seguinte posicionamento: “As advogadas de Gabriel informam que a audiência de conciliação ainda não foi deferida pelo juízo, aguardando-se a apreciação do pedido. Ressaltam ainda que os patronos de Wilma não entraram em contato para oferecer uma proposta de acordo inicial e que aguardam para ver se os termos eventualmente oferecidos atendem aos direitos de Gabriel e aos desejos de sua mãe”.

Gabriel pede ainda a exumação do corpo de Gal para esclarecer as circunstâncias da morte, já que não foi feita uma autópsia no dia do falecimento. Ele quer também levá-la ao Rio de Janeiro para que ela seja enterrada ao lado de Mariah, sua mãe, no cemitério São João Batista.