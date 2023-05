Foo Fighters revela baterista que substituirá Taylor Hawkins

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Foo Fighters revelou o substituto oficial de Taylor Hakins — baterista morto em março do ano passado durante turnê. A vaga será ocupada por Josh Freese, amigo de longa data do grupo que já estava cobrindo o buraco na banda. O anúncio foi feito com a transmissão de um ensaio gravado, chamado Foo Fighters: Preparando música para shows, neste domingo, 21. A banda fará sua primeira turnê sem Hawkins em 24 de maio, em New Hampshire.

Nas imagens, o Foo Fighters fez suspense sobre a escolha, colocando Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee, do Motley Crue, e Danny Carey, do Tool, em uma interação cômica até Reese surgir sentado atrás da bateria. Em depoimento, o baterista fala sobre seu passado. Aos 50 anos, ele tem passagens por diversas bandas, incluindo Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Weezer e Paramore.

A banda também se prepara para lançar seu primeiro álbum sem Hawkins, chamado But He We Are, que chega às plataformas em 6 de junho. O baterista foi encontrado morto em seu quarto de hotel após uma overdose.