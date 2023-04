Foo Fighters anuncia primeiro álbum desde a morte de Taylor Hawkins

O Foo Fighters anunciou nesta quarta-feira, 19, o lançamento do álbum But Here We Are, que cega as plataformas de streaming no dia 6 de junho. O disco é o primeiro desde a morte trágica do baterista Taylor Hawkins, vítima de uma overdose em março do ano passado, aos 50 anos.

De acordo com o comunicado à imprensa, o trabalho é “uma sincera e emocionante resposta a tudo que o Foo Fighters passou durante o último ano”. “But Here We Are é uma prova dos poderes de cura da música, amizade e família”, diz a nota. O primeiro single, Rescued, já está disponível nas plataformas de streaming. “Estou apenas esperando para ser resgatado. Me traga de volta à vida”, diz o refrão da canção.