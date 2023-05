Duelo de divas: Beyoncé e Taylor Swift brigam pela maior turnê da história

As duas maiores estrelas do pop da atualidade se apresentam pelos Estados Unidos. Beyoncé com sua Renaissance World Tour, e Taylor Swift, com a The Eras Tour. Arrastando multidões, as duas cantoras batalham pelo título de maior turnê da história da música, com projeção de ganhos bilionários inéditos. Segundo análise da Forbes, Queen B pode arrecadar 2,1 bilhões de dólares (10,5 bilhões de reais) com sua agenda de shows mundial, enquanto Taylor Swift deve faturar 1,6 bilhão de dólares (8 milhões de reais) com suas 52 performances só nos EUA — a loira ainda não confirmou a expansão da turnê para outros continentes, o que alavancaria seu faturamento. O preço médio dos concertos de ambas é de 700 dólares (3500 reais) — bagatela que os fãs estão mais do que dispostos a bancar. Com isso, é uma questão de tempo até que uma das duas divas bata o recorde primeiro ou, quem sabe, supere a outra no final das turnês.

Após uma pandemia que enclausurou a população mundial em casa por quase três anos, a vontade de assistir seu ídolo ao vivo só cresceu conforme a crise sanitária foi afrouxando. Não espanta, portanto, que fãs estejam pagando cifras altas pela oportunidade de ver um show de estrelas de alto calibre como Beyoncé e Taylor. Enquanto a primeira volta a se apresentar após sete anos de hiato — sua última foi a The Mrs. Carter Show World Tour, ao lado do marido, Jay-Z –, a segunda lançou três álbuns durante o lockdown e nos meses subsequentes, além de estar regravado discos antigos após uma briga pelos direitos autorais de suas obras. Os lucros das duas artistas também são amplificados com a venda de mercadorias de merchandising, como discos de vinis e suvenires.

De acordo com os dados ainda, é provável que Renaissance se torne a turnê de concertos mais lucrativa da carreira de Beyoncé, superando a receita que ela obteve de todos os shows anteriores combinados.

Atualmente, o recorde de maior turnê da história pertence a Elton John, que arrecadou 853 milhões de dólares (4,2 bilhões de reais) com a Farewell Yellow Brick Road, com 293 shows entre 2018 e 2023. O ícone inglês está prestes a ser destronado por uma diva, resta saber se será Beyoncé ou Taylor Swift.