A menção de Beyoncé ao Brasil no show de abertura da turnê ‘Renaissance’

Na noite desta quarta-feira, 10, Beyoncé subiu ao palco em Estocolmo, na Suécia, para o primeiro show da aguardada turnê Renaissance. Durante as três horas de apresentação, a cantora, que montou no palco uma produção quase cinematográfica, com direito a cavalo gigante e voo sobre a plateia, cantou 36 músicas. Nas redes sociais, chamou a atenção também uma menção singela ao Brasil. “Vejo que o Brasil está na casa”, comentou ao avistar um grupo de brasileiros na plateia.

Até o momento, Beyoncé não tem shows marcados no país. A perna europeia da turnê vai até o dia 28 de junho, com encerramento em Varsóvia, na Polônia. De lá, a cantora segue para uma sequência de dois meses pela América do Norte, com datas agendadas nos Estados Unidos e Canadá.

Confira o momento:

“Eu estou vendo que o Brasil está aqui.” — Beyoncé 😭🇧🇷#RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/RTUEV019ap — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023