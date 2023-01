A estratégia que fez Taylor Swift ser a campeã de vendas de vinis nos EUA

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Graças a uma estratégia heterodoxa e a uma base fiel de fãs, a cantora Taylor Swift foi a campeã de vendas de discos de vinis em 2022 nos Estados Unidos. Segundo um levantamento da revista Billboard, a cada 25 LPs vendidos nos Estados Unidos, um deles foi Midnights, da cantora. A estratégia foi lançar o mesmo disco com capas diferentes, além de bolachões coloridos, o que levou os fãs a comprar mais de uma unidade, totalizando 945.000 cópias vendidas. Ao todo, a artista vendeu 1,7 milhão de álbuns, pois entraram nessa conta também o disco Folklore, lançado em 2020.

Os números de vendas, no entanto, não foram suficientes para colocar a cantora com a campeã de vendas total. O posto foi ocupado pelo porto-riquenho Bad Bunny, com o álbum Un Verano Sin Ti. Apenas em streamings, o álbum de Bad Bunny totalizou 4,3 bilhões de execuções, contra 1,8 bilhão de Taylor.

A quantidade de discos vendidos por Taylor, no entanto, se transformou em um problema para a indústria de vinis, já que ele representa uma quantidade muito maior do que as fábricas existentes conseguem produzir em tempo hábil – atrapalhando, inclusive, o lançamento de discos de outros artistas.