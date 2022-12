As estratégias de Taylor Swift para ganhar o Oscar em 2023

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com a temporada de premiações se aproximando, Taylor Swift pretende alçar voos mais ousados para além da música, campo onde domina as paradas de sucesso. A cantora pop está investindo pesado nas estratégias para faturar um Oscar em 2023 com o curta-metragem All Too Well: The Short Film, sua estreia na direção. Na próxima semana, Swift participará de uma série de vídeos da revista Variety que promove conversas entre os maiores diretores de cinema no ano. A nova edição contará com nomes potentes como James Cameron, de Avatar – O Caminho da Água, e Ryan Coogler, de Pantera Negra – Wakanda Para Sempre.

A campanha da artista para conseguir uma vaga na lista de indicados ao Oscar de melhor curta-metragem em live action começou desde o lançamento do disco Red (Taylor’s Version). Protagonizado pelos atores Sadie Sink e Dylan O’Brien, o vídeo clipe de 10 minutos foi exibido nos cinemas dos Estados Unidos entre 12 e 18 de novembro de 2021 — o que tornou a produção elegível à categoria de curta-metragem do prêmio máximo do cinema. Desde então, Swift está investindo na divulgação da produção.

Em junho deste ano, a cantora foi até o Festival de Cinema de Tribeca para falar do trabalho como diretora. Mais recentemente, nesta quarta-feira, 8, ela publicou um video em suas redes sociais com os bastidores da gravação. Se a tentativa de ganhar o prêmio com All Too Well não funcionar, ela ainda terá uma chance caso a canção Carolina, feita exclusivamente para o filme Um Lugar Bem Longe Daqui, garanta uma vaga entre os indicados na categoria de melhor música original.