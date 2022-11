Bad Bunny supera Taylor Swift e é o mais tocado do ano no Spotify Mundial

A música cativante e o jeitão de macho fluído do cantor porto-riquenho Bad Bunny fizeram com que ele se tornasse o primeiro artista a liderar a lista dos mais tocados do Spotify mundial por três anos consecutivos. O feito do artista é ainda mais impressionante por suas músicas serem todas interpretadas em espanhol. Somente neste ano, os hits do rapper foram executadas na plataforma 18,3 bilhões de vezes. A segunda artista mais escutada – e a artista feminina com mais streams do ano – é Taylor Swift (2), seguida por Drake (3), The Weeknd (4) e BTS (5).

No ranking das músicas mais escutadas do mundo, o destaque foi o cantor Harry Styles, com o hit As It Was, que teve mais de 1,5 bilhão de streams globalmente este ano. Em segundo e terceiro lugares respectivamente, estão Heat Waves, por Glass Animals (2) e pelo segundo ano consecutivo, STAY (com Justin Bieber) por The Kid LAROI (3). O quarto e o quinto lugares vêm de Bad Bunny com Me Porto Bonito (4) e Tití Me Preguntó (5).

Bad Bunny também lidera a lista dos álbuns mais ouvidos do ano, com Un Verano Sin Ti. Ele é seguido pelo terceiro álbum de estúdio de Harry Styles, Harry’s House, em segundo lugar. SOUR de Olivia Rodrigo ficou em terceiro e o = (Equals) de Ed Sheeran em quarto. Completa a lista Planet Her, de Doja Cat.

O podcast The Joe Rogan Experiece, do controverso humorista Joe Rogan, foi o podcast mais ouvido do mundo no Spotify. No início deste ano, diversos artistas retiraram suas músicas da plataforma em protesto contra o podcast, que divulgou entrevistas com negacionistas falando informações falsas sobre a pandemia e as vacinas. A exclusividade do podcast, segundo fontes do mercado, teria sido negociada pelo Spotify por cerca de 100 milhões de dólares em 2020 e tem uma impressionante audiência de cerca de 11 milhões de pessoas por episódio. Em segundo e terceiro lugar da lista dos podcasts mais ouvidos estão Call Her Daddy e Anything Goes with Emma Chamberlain, seguidos por séries de suspense/crimes como Caso 63 (4) e Crime Junkie (5).

Confira os mais escutados no mundo na Retrospectiva Spotify 2022

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2022

As It Was, por Harry Styles Heat Waves, por Glass Animals STAY (with Justin Bieber), por The Kid LAROI Me Porto Bonito, por Bad Bunny Tití Me Preguntó, por Bad Bunny

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny Harry’s House, por Harry Styles SOUR, por Olivia Rodrigo =, por Ed Sheeran Planet Her, por Doja Cat

Top 5 podcast mais escutados no Spotify no mundo em 2022

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Anything Goes with Emma Chamberlain Caso 63 (todos os idiomas, incluindo Paciente 63) Crime Junkie