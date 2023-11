Documentário musical sobre Elis Regina e Tom Jobim estreia no streaming

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um dos melhores documentários musicais do ano, Elis & Tom – Só Tinha de Ser Com Você, agora pode ser visto em casa. O filme estreia nesta quarta-feira, 15, para aluguel nas plataformas de streaming iTunes (Apple), Google Play, Vivo Play e Claro TV+. Os preços do aluguel digital devem ser consultados em cada serviço.

O filme mostra imagens de bastidores obtidas em um estúdio de Los Angeles, durante a gravação do histórico álbum Elis & Tom. As imagens revelam o clima tenso daqueles dezoito dias, entre fevereiro e março de 1974, em que Tom Jobim e Elis Regina ficaram enfurnados no local. Quem escuta hoje o álbum de harmonias tão pungentes e cristalinas não faz ideia do sufoco que foi para gravá-lo. Se filmar esse tipo de bastidor já era algo sem precedentes na música nacional, fazê-lo com o grau de transparência apresentado no filme, seria inviável hoje, num show­biz tão viciado no chamado “media training”. Das brigas aos momentos prosaicos de convivência, está tudo exposto em imagens que ganharam cores e definição assombrosas ao serem restauradas em alta resolução — o som foi remasterizado com auxílio de inteligência artificial.

As composições lapidares do maestro Tom Jobim, como a inescapável Águas de Março, com suas harmonias e escalas desconcertantes, mas dotadas de singela naturalidade, encontraram a interpretação perfeita na voz de Elis — que chegou ao estúdio de Los Angeles como uma virtuose conhecida por seu gogó potente, e saiu convertida às sutilezas e contenções da bossa minimalista de Jobim. “Foi um monte de raio caindo no mesmo lugar”, resume João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis.

O documentário também vai tentar uma vaga entre os possíveis indicados ao Oscar do ano que vem na categoria de melhor documentário. O filme, que estreou primeiro nos Estados Unidos, em 15 de setembro, e depois no Brasil, no dia 21, foi licenciado por lá pela distribuidora Outsider Films. A 02 Play, a produtora Rinoceronte Entretenimento e a Outsider farão campanha pela indicação da Academia de Hollywood.

