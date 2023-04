De Katy Perry a Bocelli: quem se apresentará na coroação do rei Charles

Após meses de procura por artistas que aceitassem o convite, a coroação do rei Charles III finalmente conseguiu definir os primeiros confirmados no line-up musical. Entre os nomes estão Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli e a banda Take That. Os cantores se apresentarão em 7 de maio no castelo de Windsor para 20.000 membros do público e convidados. O baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel, a cantora e compositora Freya Ridings e o compositor e produtor de soul clássico Alexis Ffrench também subirão ao palco. A BBC Studios, que está produzindo o espetáculo, declarou à Variety que mais nomes serão confirmados em breve. “O concerto celebrará um novo capítulo na história da nação, com temas de amor, respeito e otimismo, celebrando as quatro nações e suas comunidades”, disse o estúdio.

Todos os artistas têm alguma conexão com o Reino Unido ou com as várias organizações de caridade da monarquia. Lionel Richie foi nomeado o primeiro embaixador global do Fundo do Príncipe, uma instituição de caridade, e presidente do Grupo de Embaixadores Globais em 2019. Já Katy Perry, atualmente está em residência musical em Las Vegas, foi nomeada em 2020 como embaixadora do The British Asian Trust, uma instituição de caridade fundada pelo rei quando ele era príncipe de Gales, devido ao seu trabalho com instituições de caridade globais. “Estou entusiasmada por me apresentar e ajudar a iluminar ainda mais o fundo de proteção infantil do British Asian Trust, cujo trabalho inclui iniciativas locais para arrecadação de fundos, com o objetivo de encontrar soluções para o tráfico de crianças”, declarou a cantora pop.

Os artistas serão acompanhados por uma orquestra de 70 músicos e uma banda da casa, incluindo grupos militares reais e a Orquestra de Cordas da Condessa de Wessex, além de um coro.