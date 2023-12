Com saúde frágil, Ozzy Osbourne completa 75 anos sob cuidados intensos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O vocalista do Black Sabbath, o príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, completa 75 anos neste domingo, 3. A data merece celebração, afinal, os últimos anos do músico não foram fáceis devido a inúmeros problemas de saúde que ele tem enfrentado.

Uma das figuras mais marcantes e lendárias do heavy metal, Ozzy teve sua carreira marcada por casos pitorescos, como no dia em que ele mordeu um morcego atirado ao palco, e também uma pomba, que ele soltou dentro do escritório de sua gravadora para “selar a paz”. Recentemente, o músico estava escalado para fazer um show no festival Power Trip, festival de heavy metal no interior da Califórnia, mas cancelou por problemas de saúde.

As dificuldades que o astro tem enfrentado são muitas. Diagnosticado com doença de Parkison, ele já não consegue caminhar direito. Além disso, desde 2019, ele tem se submetido a várias cirurgias na coluna para tratar de uma fratura sofrida após uma queda doméstica. Recluso, há poucas imagens atuais de Ozzy e as notícias de sua saúde são divulgadas por sua esposa, Sharon. Segundo ela, Ozzy sempre foi muito ativo e sofre com as privações atuais.

Segundo Sharon, Ozzy passou por sete operações em cinco anos e toma muitos anticoagulantes. “Ele não é mais autossuficiente”, afirma. “Precisa de ajuda para tudo”, completou a esposa. A esposa contou que optou por cuidar permanentemente do músico, mudando completamente sua rotina. Em 2021, a reportagem de VEJA participou de uma entrevista coletiva online com o músico. Na ocasião, ele já aparentava estar bastante debilitado, com vastos cabelos brancos e as mãos tremendo, sintomas do avanço do Parkinson. O músico surgiu na tela basicamente para dizer “oi” e o restante da entrevista foi conduzida por sua esposa.

A despeito de todas as dificuldades, o último álbum de inéditas de Ozzy, Patient Number 9, chegou a ocupar as primeiras posições das paradas musicais em 2022, quando foi lançado. Em sua terra natal, Inglaterra, o roqueiro chegou ao segundo lugar das paradas, a melhor posição solo do músico no Reino Unido, já que com o Black Sabbath ele já havia atingido o primeiro lugar com Paranoid, em 1970, e 13, em 2013.

