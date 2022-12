O drama de Ozzy Osbourne após complicada cirurgia na coluna

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O músico Ozzy Osbourne, de 74 anos, disse em uma entrevista para a rádio SirusXM que após a cirurgia na coluna feita em meados deste ano, ele ainda não se recuperou completamente, impedindo que ele caminhe normalmente. Segundo ele, os problemas de saúde podem afetar a turnê que ele tem marcada para 2023.

Em outra entrevista, Ozzy afirmou que gostaria de estar no palco, mas não consegue. “Minha cabeça está bem, minha criatividade também. Meu canto está bom. Mas não consigo andar muito agora”. Além da cirurgia, feita para realinhar os pinos em seu pescoço e costas, Ozzy também sofre da doença de Parkinson.

Apesar de todos os problemas, Ozzy colhe os frutos de seu novo álbum, Patient Number 9. Além de ter recebido excelentes comentários da crítica internacional, o trabalho também estreou em primeiro lugar em seis paradas de rock da Billboard americana (Top Rock & Alternativo Albuns, Top Rock Albuns, Top Hard Rock Albuns, Top Current Album Sales, Tastemaker Albuns e Vinyl Albums). Já na parada de discos físicos mais vendidos, ele estreou em primeiro lugar, com 52 500 unidades vendidas em sua primeira semana. Ozzy também ocupou o segundo lugar dos artistas mais ouvidos na semana, atrás apenas do rapper Bad Bunny, e o terceiro lugar na principal parada do país, a Billboard 200. Em sua terra natal, o roqueiro também teve um bom resultado. Patient Number 9 chegou ao segundo lugar das paradas, a melhor posição solo do músico no Reino Unido, já que com o Black Sabbath ele já havia atingido o primeiro lugar com Paranoid, em 1970, e 13, em 2013.