Cantor R. Kelly é condenado a 30 anos de prisão por tráfico e abuso sexual

O cantor Robert Sylvester Kelly, o R. Kelly, de 55 anos, foi condenado nesta quarta-feira, 29, a 30 anos de prisão por liderar uma rede tráfico e abuso sexual, inclusive usando a fama para fazer vítimas com fins sexuais. O júri que o considerou culpado era formado por cinco mulheres e sete homens. A defesa do músico pediu que a pena não ultrapasse 17 anos.

Segundo os promotores, a equipe de R. Kelly o apoiava ou fingia que não via os comportamentos criminosos do músico. Em documento, a promotoria afirmou que os atos de Kelly eram insolentes, manipuladores, controladores e coercitivos. “Uma longa pena de prisão impedirá outros – ricos, famosos e com excesso de poder, com aquele concedido pelo seu status – de cometer este tipo de crime”, escreveram os promotores.

Nos anos 2000, R. Kelly chegou a ser considerado como o Rei do R&B. Em sua carreira, ele vendeu 75 milhões de discos após o sucesso de hits como I Believe I Can Fly e Ignition.

