Como moda de viola lançada há 76 anos voltou às paradas com ‘Pantanal’

Já virou uma espécie de bordão. Sempre que o personagem José Leôncio, da novela Pantanal, se reúne com seus peões ao redor de uma fogueira para uma moda de viola, alguém diz: “toca Cavalo Preto“. Composta por Anacleto Rosas Jr. e gravada pela primeira vez há 76 anos pela dupla Palmeira e Luizinho, a música cresceu mais de 900% no Spotify após aparecer na novela. No YouTube, as buscas pela canção aumentaram 3.000%.

A letra fala sobre um peão que vive no lombo de seu cavalo preto, chamado Ventania, em busca de emprego pelas fazendas do interior do Brasil. Em Pantanal, a composição faz o personagem de Marcos Palmeiras se lembrar do pai, Joventino, que amava a canção. A música, aliás, já estava presente na primeira versão da novela, de 1990, exibida pela TV Manchete, e na época também fez sucesso. Ao longo de sua história, a composição foi gravada também pela dupla Tonico & Tinoco e pelo cantor Sérgio Reis. Na primeira versão da novela, era Reis que cantava a música, já que ele interpretava o peão Tibério (interpretado pelo ator Guito), um dos violeiros da fazenda do Zé Leôncio.

O resgate da música 76 anos após seu lançamento vem na esteira de diversos outras redescobertas musicais incluídas em trilhas sonoras. A mais recente delas é a música Running Up That Hill (A Deal With God), da britânica Kate Bush. A música, incluída na série Stranger Things, se tornou a mais tocada do Spotify e entrou nas paradas musicas do Reino Unido e Estados Unidos.

