Anitta lança perfume para lucrar com polêmica sobre tatuagens íntimas

Anitta encontrou uma forma de lucrar com as tatuagens íntimas que fez. Nesta quinta-feira, 28, a cantora revelou uma parceria com a farmacêutica Cimed para a fabricação e comercialização de um perfume íntimo, a colônia Puzzy by Anitta. Segundo a artista, a embalagem da fragrância terá os desenhos feitos em seu corpo. “Para você que tem muita curiosidade de saber como é a tatuagem de milhões, vem aí, amor”, declarou a artista.

Sem citar nomes, Anitta relembrou o barulho feito na mídia pelo sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, que criticou a tatuagem íntimas da cantora, que havia atingido o primeiro lugar das paradas mundiais do Spotify com Envolver à época. A repercussão da crítica à estrela do pop fez com que fossem descobertos contratos milionários de prefeituras de cidades interioranas com artistas sertanejos, revelando um suposto esquema de desvio de verba pública. “Chegou a minha hora. Em breve meu perfume íntimo à venda nesse Brasil todo”, celebrou Anitta no Twitter.

De acordo com o site Meio & Mensagem, o perfume Puzzy terá 500.000 unidades disponibilizadas com um preço que deverá variar entre 70 e 100 reais, e a Cimed projeta um faturamento de 40 milhões de reais em vendas, com parte dos lucros destinada à cantora.

E pra você que tem muita curiosidade de saber como é a tatuagem de milhões, vem aí amor — Anitta (@Anitta) July 28, 2022

Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu polemicú. Chegou a MINHA hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todooooooo. A pepeka de milhões, o piu piu de milhões, as bola de milhões, o polemicú de milhões. Cheiroso pro resto da vida. — Anitta (@Anitta) July 28, 2022

Todo mundo me pedia esse perfume de ppk, pois muito que bem, preparei tudo com a @cimedremedios e a minha amiga Marcella pra vocês @puzzybyanitta #publicidade — Anitta (@Anitta) July 28, 2022