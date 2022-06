Polêmica de Anitta com a ‘CPI dos sertanejos’ chega à imprensa estrangeira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A polêmica envolvendo a cantora Anitta e as denúncias de shows sertanejos caríssimos pagos por prefeituras ganhou proporções internacionais. A tatuagem íntima da dona do hit mundial Envolver e como ela foi, por assim dizer, responsável por desencadear uma série de investigações apelidadas de “CPI dos sertanejos”, pautou uma matéria publicada pela revista de música americana Billboard, publicada no dia 9 de junho.

As investigações tiveram início quando o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, alfinetou Anitta durante um show em Sorriso, no Mato Grosso, e disse que ele e o parceiro não precisavam da Lei Rouanet e nem de tatuagens íntimas para provarem o seu valor. “Quem paga nosso cachê é o povo”, disse ele. De fato, o povo pagou pelos shows: foram divulgados valores pomposos de shows em cidades pequenas do Brasil pagos com dinheiro público por prefeituras.

Na reportagem da Billboard, intitulada “A tatuagem no bumbum de Anitta incendiou o debate sobre shows financiados pelo contribuinte brasileira”, em tradução livre, esmiúça alguns detalhes e desdobramento importantes acerca desta investigação. Além da dupla Zé Neto & Cristiano, o texto também fala das ações que estão sendo tomadas pelo Ministério Público no Mato Grosso e em 24 dos 26 municípios suspeitos, além das polêmicas envolvendo Gusttavo Lima, um dos artistas mais bem pagos do Brasil e fiel defensor de Jair Bolsonaro, que, entre suas bandeiras eleitorais, prometia colocar fim na “mamata” da lei de incentivo cultural Rouanet.

“Ainda não é possível saber se houve alguma ilegalidade”, contou um porta-voz do Ministério Público de Mato Grosso à Billboard. “Para chegar a uma conclusão, muitas questões precisam ser levadas em conta, como analisar a real necessidade daquele contrato.” As investigações ainda estão nas fases iniciais.

Recentemente, Anitta se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. “Não quero criar polêmica com esse assunto, não tenho nada contra os sertanejos. Não sou a favor de CPI contra sertanejos. Acho que precisa de mais investigações contra corrupção em geral no nosso país”, comentou em sua conta no Instagram.

