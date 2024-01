A rua de Paris que ganhará nome de astro incontornável do rock

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A prefeitura de Paris anunciou que na segunda-feira, 8, homenageará o roqueiro britânico David Bowie com um nome de rua. Na data, o músico, se estivesse vivo, completaria 77 anos. Ele morreu há oito anos, em 10 de janeiro de 2016, aos 69 anos, de câncer no fígado.

A rua ficará no 13º arrondissement da capital francesa, na Margem Esquerda do Rio Sena. Trata-se de uma nova rua, construída recentemente, após uma grande reforma no bairro. A rua tem cerca de 50 metros de comprimento e era conhecida, até então, como VoieDZ/13.

Jerome Coumet, prefeito do 13º arrondissement é fã assumido de Bowie e tenta batizar uma rua com o nome do músico desde 2020. No Reino Unido, onde o músico nasceu, ainda não há nenhuma rua com o nome dele.

