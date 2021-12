Disco póstumo de David Bowie traz raridades ao longo de 131 faixas

Dono de uma vasta discografia, que abrange mais de cinquenta anos de carreira, David Bowie (1947-2016) vem ganhando nos últimos anos uma ampla e ambiciosa revisão póstuma de sua obra, com uma série de relançamentos digitais que deverão englobar toda a sua produção musical. Um dos tesouros mais aguardados, a quinta parte desse projeto conta com impressionantes 131 músicas gravadas entre 1992 e 2001 (nem todas lançadas oficialmente). O item de maior interesse são as canções do álbum “perdido” Toy, feito em 2000, mas nunca lançado porque Bowie preferiu focar esforços em fazer o aclamado Heathen (2002). O boxe traz ainda um registro de um show ao vivo também de 2000, feito no BBC Radio Theatre, em Londres, e 39 versões alternativas e lados B de músicas que ficaram de fora de álbuns anteriores. Disponível nas plataformas de streaming.