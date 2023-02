Nova exposição em Londres vai revelar relíquias de David Bowie

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Mais de 80.000 itens de David Bowie, como letras manuscritas, cartas, partituras, figurinos originais, fotografia, videoclipes, filmes, cenografias, capas de álbuns e prêmios, foram adquiridos pelo Victoria and Albert Museum, de Londres, e serão exibidos em 2025, segundo o jornal britânico The Independent.

A exposição abrangerá seis décadas de carreira e será exibida no recém-criado Centro David Bowie para o Estudo das Artes Cênicas, a ser inaugurado no Queen Elizabeth Olympic Park, em Stratford.

Entre os destaques, estão os icônicos figurinos de Ziggy Stardust, desenhados por Freddie Burretti em 1972, as criações de Kansai Yamamoto para a turnê Aladdin Sane em 1973 e o casaco Union Jack desenhado por Bowie e Alexander McQueen para a capa do álbum Earthling de 1997.

A aquisição do arquivo e a criação do centro ocorreram após uma doação de 10 milhões de libras (63,5 milhões de reais) da Blavatnik Family Foundation e do Warner Music Group, e também com a autorização do espólio do artista.