A piada polêmica no Globo de Ouro que irritou família de Whitney Houston

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os responsáveis por administrar o espólio da cantora Whitney Houston consideraram de mau gosto a piada que Jerrod Carmichael fez sobre ela durante o Globo de Ouro na noite de terça-feira, 10.

Na cerimônia, o comediante fez várias tiradas de efeito, incluindo uma sobre os organizadores da premiação e outra sobre Cientologia e Tom Cruise. Mas a piada que irritou o espólio da cantora foi aquela em que ele disse, após retornar do intervalo: “Então estamos aqui, ao vivo, do hotel que matou Whitney Houston, o Beverly Hilton”.

A cunhada e ex-empresária, de Whitney, Pat Houston, disse ao TMZ que o espólio estava desapontado com a menção satírica à cantora. Ela morreu ao se afogar acidentalmente em uma banheira do hotel, em 2012, após consumir drogas. O atestado de óbito revelou o uso de cocaína. A cantora, aliás, acaba de ganhar uma nova cinebiografia, I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston, que estreia nesta quinta-feira, 12 — e, por pressão da família da artista, não mostra como ela morreu.

O comediante Eddie Murphy também causou constrangimento na premiação. Homenageado com o troféu Cecil B. DeMille, ele aproveitou seu discurso para fazer uma piada infame com Will Smith. O ator aconselhou os novatos da indústria a fazer três coisas para chegarem ao topo, com regras que ele mesmo pratica: pagar impostos, cuidar da própria vida e manter o nome da esposa de Will Smith fora de suas bocas — um deboche direto à piada feita por Chris Rock no Oscar do ano passado que desencadeou Smith a subir no palco e dar um tapa em seu rosto.