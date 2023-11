A nova acusação de abuso sexual feita contra o roqueiro Steven Tyler

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O vocalista da banda Aerosmith, Steven Tyler, de 75 anos, acaba de ser acusado de assédio sexual pela segunda vez. Em um processo iniciado em Nova York nesta quinta-feira, 2, a ex-modelo mirim Jeanne Bellino afirma ter sofrido feridas “físicas, psicológicas e emocionais” após ter sido supostamente molestada pelo cantor em 1975, quando ela tinha 17 anos e ele, 27.

Segundo a autora do processo, uma amiga teria arranjado para ela um encontro com Tyler em Manhattan, onde o cantor a teria empurrado para dentro de uma cabine telefônica e a agredido com beijos, toques e apalpadas invasivas e não consentidas. Transeuntes teriam testemunhado a cena rindo, sem interromper o que se passava. O abuso teria se repetido também em uma área comum de um hotel antes que a vítima pudesse escapar.

Agora aos 66 anos, Bellino diz ter sofrido em silêncio por décadas, humilhada, até enfim agregar a coragem necessária para ir a público. Seu advogado, Jeff Anderson, afirmou à revista People: “Por mais horrível que seja, este processo também é poderoso. Ela quer que outras mulheres e meninas latino-americanas saibam que podem se levantar e erguer suas vozes.”

O processo chega 11 meses após outra acusação contra Tyler, feita em dezembro de 2022. Nela, Julia Holcomb o acusa de ter iniciado um relacionamento sexual em 1973, quando ela ainda tinha 16 anos. O enlace teria continuado por 3 anos, nos quais Holcomb afirma ter sido enchida de drogas e álcool, além de ter engravidado e sido forçada a abortar pelo roqueiro. Em sua autobiografia, O barulho na minha cabeça te incomoda?, ele descreve o relacionamento como a vez em que “quase se casou com uma noiva adolescente”, e afirma que os pais de Julia teriam assinado papéis de custódia para ele, a fim de que o roqueiro pudesse levá-la para fora de seu estado natal.

Julia diz ter sido coagida a acreditar que a relação era legitimamente romântica, e que Steven Tyler teria cometido “vários atos criminais de conduta sexual” contra ela. O cantor nega tais acusações, afirmando ter tido consentimento e imunidade legal devido à custódia. Ele ainda não se pronunciou sobre as acusações de Bellino.

