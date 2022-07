Steven Tyler, cantor do Aerosmith, vence nova etapa na luta contra o vício

Steven Tyler, de 74 anos, vocalista do Aerosmith, teve alta na última semana da clínica de reabilitação onde ficou por 30 dias. O músico se internou voluntariamente para tratar o vício em drogas. De acordo com o site TMZ, os amigos de Tyler ficaram animados com o progresso do cantor, especialmente após ele ter reconhecido ser viciado. Tyler estaria totalmente sóbrio, limpo e muito bem de saúde, inclusive psicologicamente.

A recaída do cantor ocorreu após ele ter feito uma cirurgia no pé e ter precisado usar medicamentos para a dor. O histórico de Tyler com as drogas é longo. O artista começou a usar vários tipos de substâncias ainda na adolescência, e chegou a ser expulso do ensino médio pelo vício. No livro de memórias O Barulho na Minha Cabeça Te Incomoda?, lançado em 2012, ele lista uma série de substâncias que costumava usar no início do sucesso do Aerosmith, entre elas cocaína, oxicodona, metadona, heroína, metanfetamina e LSD. No mesmo livro, ele estima que chegou a gastar cerca de 6 milhões de dólares em drogas ao longo da vida.

A situação começou a mudar em 1988, quando os colegas de banda organizaram uma intervenção para mandá-lo para uma clínica de reabilitação. “Foram necessários anos para que eu superasse a raiva por terem me mandado para a reabilitação, enquanto eles desfrutavam de férias. Mas hoje agradeço a eles e àquele momento pela minha sobriedade”, declarou em 2019. O tratamento, porém, não foi definitivo: entre 1980 e 2010, o cantor lidou com uma série de recaídas e chegou a ficar doze anos sóbrio antes de uma delas, em 2006.