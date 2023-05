A lacônica despedida de uma das maiores bandas de rock da história

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após 50 anos de carreira, o Aerosmith, uma das maiores bandas de rock da história, anunciou sua turnê de despedida com 40 datas nos Estados Unidos e Canadá. O anúncio, feito de maneira lacônica pelo grupo, diz apenas que “não é um adeus, é paz”. O anúncio um mês após o vocalista Steven Tyler ter negado acusações de abuso sexua de uma menor de idade nos anos 1970, em um processo aberto em dezembro do ano passado.

Batizada de Peace Out, a turnê começará em 2 de setembro, na Filadélfia, e está programada para terminar em 26 de janeiro de 2024, em Montreal. Boston, cidade natal da banda, receberá um show especial na véspera do Ano Novo. O grupo Black Crowes fará os shows de abertura e a turnê será produzida pela Live Nation. Os shows não contarão com a participação do baterista e um dos fundadores da banda, Joey Kramer, substituído por John Douglas. “Embora Joey Kramer continue sendo um amado membro fundador do Aerosmith, ele lamentavelmente tomou a decisão de ficar de fora das datas da turnê atualmente agendadas para focar toda a sua atenção em sua família e saúde”, disse o comunicado. “A presença inconfundível e lendária de Joey por trás da bateria fará muita falta.”

Em 2019, o grupo estava em turnê residente em Las Vegas quando estourou a pandemia. Na sequência, a banda adiou várias apresentações e reembolsou os fãs, atribuindo os cancelamentos a um problema de saúde de Steven Tyler, que se internou para tratar uma recaída em drogas. O grupo não lança álbum de inéditas desde 2012, com Music From Another Dimension!.