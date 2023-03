Black Crowes faz show classudo e dá aula de rock em São Paulo

Após 27 anos desde a última apresentação no Brasil, a banda americana Black Crowes voltou ao país para um show em São Paulo nesta terça-feira, 15, da turnê comemorativa de seu primeiro álbum, Shake Your Money Maker, de 1990.

Formada em 1989 pelos irmãos Chris (voz) e Rich Robinson (guitarra), a dupla é dona um rock and roll cru que, por vezes, remete aos Rolling Stones. Na apresentação desta terça, eles foram acompanhados dos músicos Nico Bereciartua (guitarra), Sven Pipien (baixo), Brian Griffin (bateria), Erik Deutsch (teclados) e Mackenzie Adams e Leslie Grant (backing vocals).

No início dos anos 90, quando eles surgiram, o mercado musical estava em efervescência pelas novas boy-bands e grupos de música pop. Naquela época, os primeiros grandes festivais de rock também chegaram ao Brasil. O primeiro (e até então) único show no Brasil, em 1996, ocorreu no festival Hollywood Rock, que contou ainda com a dupla Jimmy Page & Robert Plant e a banda Bush.

Aos 56 anos, Chris entregou uma performance digna de um jovem roqueiro. Ele dançou, pulou, correu de um lado ao outro do palco, mas, principalmente, entregou durante quase duas horas de apresentação os vocais rasgados que são suas marcas registradas. Já o irmão Rich desfilou solos e riffs afinadíssimos, acompanhando de uma banda muito bem entrosada.

O show contou com hits como Jealous Again, Hard To Handle, She Talk To Angles e Struttin’ Blues, todas do álbum Shake Your Money Maker. Na sequência, eles tocaram ainda canções indispensáveis de outros álbuns, como Sometimes Salvation, Wiser Time, Thorn In My Pride e Sting Me, além, é claro, do hit Remedy.