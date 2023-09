Aerosmith: a lesão nas cordas vocais de Steven Tyler que suspendeu turnê

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Aerosmith publicou nesta sexta-feira, 29, um comunicado que atualiza o estado de saúde do cantor Steven Tyler. O texto diz que a lesão nas cordas vocais do músico é mais grave do que se imaginava e que o início da turnê de despedida, Peace Out, que começou em 2 de setembro com um show na Filadélfia. No dia 11 de setembro, o grupo informou da lesão nas cordas vocais e inicialmente adiou os shows por 30 dias. Agora, com o diagnóstico completo, todos os shows do ano foram adiados. As novas datas deverão ser remarcadas para 2024.

“A todos os nossos fãs: infelizmente a lesão nas cordas vocais de Steve é mais séria do que inicialmente se pensava. Seu médico confirmou um dano adicional nas cordas vocais, ele fraturou a laringe e precisa de cuidados contínuos”, dis o texto. “Estou com o coração partido por não estar com o Aerosmith, meus irmãos e os incríveis Black Crowes [grupo que faria o show de abertura\, agitando com os melhores fãs do mundo. Prometo que voltaremos assim que possível!. Com Amor, Steven”, completa o vocalista.

A turnê estava programada para terminar em 26 de janeiro de 2024, em Montreal. Boston, cidade natal da banda, deveria um show especial na véspera do Ano Novo. Em 2019, o grupo estava em turnê residente em Las Vegas quando estourou a pandemia. Na sequência, a banda adiou várias apresentações e reembolsou os fãs, atribuindo os cancelamentos a um problema de saúde de Steven Tyler, que se internou para tratar uma recaída em drogas. O grupo não lança álbum de inéditas desde 2012, com Music From Another Dimension!.

