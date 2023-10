A homenagem da viúva de Marielle Franco a Roger Waters no Rio de Janeiro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Atualizado em 27 out 2023, 15h36 - Publicado em 27 out 2023, 15h33

A partir de uma ação promovida pela vereadora Mônica Benício (PSOL), viúva da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, homenageou o ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, com a medalha Pedro Ernesto. A medalha é a maior honraria do município dada a personalidades que se destacam em ações sociais no Brasil ou no mundo.

“Esse homem não é apenas um artista consagrado, uma lenda do rock, mas também um ativista incansável, que usa sua voz para combater as injustiças do mundo”, disse Benício, segundo uma reportagem da Agência Brasil.

Durante a cerimônia, Waters ergueu uma placa com o nome de Marielle onde se lia “Lute como Marielle Franco”. Também estiveram presentes a filha da ativista, Luyara Santos e a irmã, Anielle Franco, Ministra da Igualdade Racial do Brasil. “Minha tarefa é muito mais fácil por causa de vocês. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a vocês e por estar aqui hoje”, disse.

O músico se emocionou e disse que vai homenagear Marielle Franco na apresentação do Rio de Janeiro, no sábado, 28, no Engenhão. Roger Waters está no país para a turnê This is Not a Drill. Ele ainda tem shows marcados em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo.

No primeiro show do Brasil, em Brasília, o músico exibiu uma rabugenta mensagem no telão do estádio. Em português, a frase dizia: “Se você é um daqueles que diz ‘Eu amo o Pink Floyd, mas não suporto a política do Roger, você pode muito bem se retirar para o bar agora”. Vale lembrar, no entanto, que a mesma mensagem tem sido exibida em todos os shows do artista ao redor do mundo, sempre traduzida para a língua local.

