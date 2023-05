A emotiva reação da ministra da Cultura ao saber da morte de Rita Lee

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se emocionou ao saber da morte da cantora Rita Lee durante uma audiência pública no Senado. Rita morreu na noite de segunda-feira, 8, aos 75 anos, após ter sido diagnosticada com câncer de pulmão, em 2021. “A Rita Lee… não é nem uma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento, eu estive em alguns poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil, para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária”, disse a ministra.

No momento em que tomou conhecimento da morte, Margareth falava à Comissão sobre as prioridades da pasta. Ela viu a notícia em uma mensagem do celular e precisou parar alguns segundos para respirar. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) sugeriu que a sessão fosse interrompida. Margareth agradeceu, mas não interrompeu a sessão. Ela pediu um minuto de silêncio, que foi respeitado por todos os senadores de pé, seguido de uma salva de palmas.

A ministra também lembrou da morte do ex-deputado David Miranda, morto nesta terça-feira. “É duro, porque hoje já tivemos o falecimento do deputado David Miranda. Para nós, são perdas de pessoas que têm uma sensibilidade, uma qualidade. E a Rita Lee, especialmente, por tudo que ela representa”, disse Margareth.