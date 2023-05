Famosos lamentam morte de Rita Lee, ícone do rock brasileiro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ícone do rock brasileiro, Rita Lee morreu nesta terça-feira, 9, após dois anos de luta contra um câncer de pulmão. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte da cantora. “Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo”, escreveu João Lee, um dos filhos da artista. “Que tristeza, que dor no coração. Meus sinceros sentimentos a todos familiares”, comentou a apresentadora Astrid Fontenelle na publicação do perfil oficial de Rita. “Estou em frangalhos. A maior nos deixa hoje… Que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre!”, lamentou Pitty.

Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória. Rita ajudou a transformar a… — Lula (@LulaOficial) May 9, 2023

estou em frangalhos. a Maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! 💜

meus sentimentos à familia, aos amigos. brilhará eternamente pra mim.

nunca haverá outra Rita Lee.

obrigada por existir! — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) May 9, 2023

Rita, obrigado. Que legado lindo deixa para todos os brasileiros e para a música mundial. Trilha sonora de tantos momentos das nossas vidas. pic.twitter.com/VZ4tuwqBF9 — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) May 9, 2023

Aos 75 anos, a Rainha do Rock Brasileiro se despediu de nós. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da música nacional faleceu na última segunda (8), após um câncer no pulmão. Torcedora apaixonada, participou ativamente da Democracia Corinthiana. Nossa solidariedade… pic.twitter.com/ouMKsqz2fO — Corinthians (@Corinthians) May 9, 2023

rita… rita… maria rita tão amigacomadre de maria elis… ou seria elis maria? não lembro, to muito atordoada… me perdoa… eu te amo… que sua passagem seja em paz. fique com a certeza de sua missão cumprida e ficaremos nós aqui na missão de fortalecer sua luz para todo o… — Maria Rita (@MariaRita) May 9, 2023

Ritz, minha querida! Muito obrigado por tudo! Por ter sido um farol na noite escura. Por toda a poesia, amizade, parceria. Você e Erasmo eram meu norte. Que orgulho ter vivido no mesmo mundo que você e ter sido sei fã. Meu amor incondicional a todos os que sentem sua partida 💜 — Leo Jaime 🇧🇷❤️ (@LeoJaime) May 9, 2023

Rita, nos te amamos

💜 pic.twitter.com/53MwGr0yWf — Lulu Santos (@LuluSantos) May 9, 2023