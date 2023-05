A dor de cabeça que Kanye West causou para a Adidas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os acionistas da Adidas entraram com uma ação coletiva contra a marca de roupas esportivas alegando que a empresa tinha conhecimento do comportamento problemático do rapper Kanye West antes de encerrar o contrato com o músico, devido a comentários anti-semitas feitos por ele.

No processo, os acionistas alegam ainda que a Adidas falhou ao mitigar as perdas financeiras ou em tomar medidas de precaução para minimizar sua exposição após o comportamento errático do músico. Após a polêmica, a marca de West, Yeezy, cujas peças foram desenhadas pelo próprio rapper e enorme sucesso de vendas da Adidas, foi descartada pela empresa, o que gerou ainda um declínio das vendas.

Em respostas, a Adidas rejeitou as alegações dos acionistas. A marca encerrou sua parceria com West após ele elogiar Adolf Hitler e os nazistas e usar camisetas com os dizeres White Lives Matter (Vidas Brancas Importam). A própria Adidas informou que pode perder até 1,3 bilhão de dólares em produtos Yeezy não vendidos e que este seria o primeiro prejuízo da marca em décadas.