A bruxa está solta: Lollapalooza sofre com mais um cancelamento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Willow Smith anunciou nesta quarta-feira, 15, o cancelamento dos shows que faria na América do Sul e no México — o que inclui o Lollapalooza, onde se apresentaria no domingo, 26. Em uma postagem nas redes sociais, Willow atribuiu a decisão a “circunstâncias imprevistas” e disse que deseja voltar em breve. Até o momento, o festival não confirmou o cancelamento nem anunciou substitutos — mas essa não é a primeira intempérie que recai sobre o evento este ano.

Além de Willow, o Blink-182, que seria uma das atrações principais da noite de sábado, cancelou a apresentação depois do baterista Travis Barker romper o ligamento do dedo durante os ensaios para a turnê, necessitando de cirurgia. Dominic Fike, Omar Apollo e 100 Gecs, originalmente programados para tocar no festival, também estão no hall de atrações que não virão mais para o evento.

O evento esteve ainda a beira de outro cancelamento: Kevin Parker, vocalista da banda Tame Impala, que toca na noite de sábado, anunciou na semana passada que sofreu uma fratura recente no quadril, enquanto corria uma meia-maratona. Ainda em recuperação, com pinos no quadril, o cantor manteve os shows que faria, e têm passado parte das apresentações sentado ou com o auxílio de muletas.

Due to unforeseen circumstances I won’t be able to perform for my fans in South America and Mexico. I hope to be back really soon. — WILLOW (@OfficialWillow) March 15, 2023