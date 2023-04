1 bilhão de plays e muita história: o clipe brasileiro de Michael Jackson

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em 1995, Michael Jackson pousou no Brasil ao lado do cineasta Spike Lee e uma equipe de filmagem para gravação de um videoclipe inédito. Diferentemente da maioria das celebridades internacional que por aqui passam, ele recusou tratamento especial e buscou por espaços que refletissem a letra de They Don’t Care About Us, faixa que lamenta e protesta a desigualdade social e discursos de ódio. As locações escolhidas foram o Pelourinho, em Salvador, e o Morro de Santa Marta, no Rio, eternizados em um clipe de 4 minutos que acaba de atingir 1 bilhão de visualizações no YouTube.

A história de destacar a cultura brasileira começou quando Spike Lee — cineasta já renomado por Faça a Coisa Certa e Malcolm X, entre outros — conheceu percussionistas do grupo Olodum que estavam em turnê pelos Estados Unidos. Com a vontade de inseri-los em algum projeto, ele então propôs a ideia de fazer o clipe no Brasil a Michael, que topou. O que seria uma gravação curta e descomplicada, no entanto, se tornou um enorme evento midiático e político.

Enquanto alguns celebravam a visibilidade que Michael traria ao país, outros políticos demonstravam receio com a propagação de imagens de pobreza e violência e se opuseram ferrenhamente ao vídeo. O então secretário estadual da Indústria, Comércio e Turismo do Rio de Janeiro, Ronaldo Cezar Coelho, chegou a pleitear ao Ministério das Relações Exteriores que impedisse a emissão de vistos de trabalho para a equipe. Ele também exigiu o direito de supervisionar o corte final da produção, mas não obteve sucesso. Todas as tentativas de evitar as gravações falharam, e a produção conseguiu a aprovação do “tráfico, do prefeito César Maia, da polícia e da comunidade”, segundo o ex-presidente da Associação de Moradores do morro Dona Marta, José Luiz de Oliveira.

Quando enfim ocorreram, as filmagens mobilizaram centenas de fãs, moradores e artistas locais. Na gravação do Rio de Janeiro, Michael Jackson deu uma entrevista rápida a Glória Maria, um grande marco da carreira da jornalista. Assim, Michael se eternizou no imaginário cultural nacional. Desde então, nenhum astro foi capaz de realizar uma intervenção de tal magnitude e reconhecimento no cenário brasileiro. Em 2009, quando o cantor faleceu, uma estátua foi inaugurada em sua homenagem no morro Dona Marta. O clipe é o segundo mais visto de Michael no YouTube, atrás apenas de Billie Jean, que já acumula mais de 1,3 bilhão de visualizações.