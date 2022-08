Sai a primeira pesquisa sobre Lula x Bolsonaro depois do Jornal Nacional

Primeiro levantamento realizado após as entrevistas dos quatro principais candidatos no Jornal Nacional, a nova rodada da pesquisa FSB, divulgada nesta segunda, 29, revela o ex-presidente Lula caindo dois pontos percentuais, de 45% para 43%, Jair Bolsonaro mantendo os seus 36%, e Ciro Gomes crescendo também dois pontos, indo de 4% para 6%.

Apesar de mostrar uma estabilização da polarização do quadro entre Lula e Bolsonaro, com 78% do total dos eleitores dizendo que já tomaram sua decisão, o petista testemunhou essa pequena oscilação para baixo enquanto Ciro, um nome que está no espectro da centro-esquerda e tem potencial para tirar do petista, fez a mesma oscilação para cima.

É importante dizer que os dois – Lula e Ciro – foram os dois candidatos que se saíram melhores na bancada do principal telejornal do país.

Na série histórica realizada pelo Instituto, mesmo oscilando para cima e para baixo em determinados momentos, Lula mantém 43% desde março desde ano. Enquanto isso, no mesmo período – ou seja, nos últimos cinco meses -, Bolsonaro cresceu de 29% para 36%.

O atual presidente da extrema-direita, contudo, vê sua rejeição se manter altíssima, com 55% dos eleitores dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Lula está 10 pontos percentuais abaixo neste aspecto, o que é uma excelente notícia, sendo rejeitado por 45% do eleitorado.

Já Ciro Gomes, viu sua rejeição cair de 51% para 46% – cinco pontos percentuais -, se aproximando de Lula. Ou seja, o candidato pedetista tem dois excelentes motivos para comemorar.

Lula mantém a liderança no primeiro e no segundo turno, mas viu essa oscilação para baixo acender o sinal de alerta.

O atual, apesar de manter os mesmos pontos percentuais, viu a resposta para essa pergunta – “você diria que aprova ou desaprova a forma como Jair Bolsonaro está governando o Brasil?” – melhorar três pontos.