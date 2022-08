Jornal Nacional ‘transforma’ Ciro Gomes no ‘personagem mito’

No Round 2 da semana mais importante da eleição de 2022 Ciro Gomes saiu-se bem. Muito bem. Melhor – e bem melhor – que o presidente Jair Bolsonaro, que perdeu seu principal ativo político: o “personagem mito” criado pela extrema-direita há quatro anos nas redes sociais.

Mas aí depende do que você, leitor, acredita ser “sair-se bem”. Leia até o final que ficará mais fácil de entender.

O pedetista, que tenta ser o candidato “nem Lula, nem Bolsonaro”, mesmo estando na centro-esquerda do espectro político (o que torna tudo mais difícil), falou umas importantes verdades no telejornal mais importante do país.

Criticou os problemas dos dois lados da polarização – apresentou bons motivos para evitar que seu voto vá para um ou outro -, e não voltou a errar num fundamental fato já comentado aqui na coluna: comparar Lula com Bolsonaro.

Aliás, este espaço fez questão de contar: Ciro falou quatro vezes a palavra Lula e seis a palavra Bolsonaro, chamando em outras duas ocasiões o atual presidente de “cidadão” e citando o PT três vezes.

Você pode achar que a soma do PT + Lula ficou maior que Bolsonaro + cidadão, mas Ciro fez sim uma diferenciação (não tanto quanto deveria se a questão for o apreço à democracia) entre os dois nos gestos e na forma.

O pedetista estava bem menos confuso e virulento do que no Roda Viva e do que na sabatina da Globonews, por exemplo. Aceitou críticas de Renata Vasconcellos e soube sair das perguntas de William Bonner – “gostei da ideia” foi inclusive perfeito, já que o jornalista o questionava sobre a dificuldade de ele conseguir apoio no Congresso em 2023, mas iniciou a pergunta com um “se eleito”.

Mitou.

Mais do que isso: se a ideia de analistas políticos foi a de dizer que Bolsonaro “empatou” razoavelmente e, por isso, saiu-se bem, Ciro Gomes ganhou de goleada ao aproveitar 40 minutos no horário nobre para falar à classe média, aos mais pobres, aos ricos (fazendo sentido mesmo com um novo tributo aos bilionários), ao nordestino, ao nortista, aos cidadãos e cidadãs das outras três regiões do Brasil.

Porque é disso que se trata quando você se senta na bancada do Jornal Nacional.

O pedetista ainda chamou Renata Vasconcellos de “irmã” ao dar dados comprovados em números sobre o que chamou de “destruição” da indústria brasileira. Também acertou o tom ao dizer que a “algema vai voltar a funcionar no primeiro dia de governo” em relação a crimes ambientais na Amazônia. E que – para o narcotráfico dominar a nossa fronteira floresta – é preciso, no mínimo, a conivência das Forças Armadas.

Ciro Gomes até citou que foi processado por um ministro-militar de Bolsonaro ao dizer essa verdade. Bem, se a entrevista seguiu por esse caminho, posso dizer que tenho a isenção total para escrever sobre Ciro, que já processou este que vos escreve (ele perdeu, diga-se de passagem).

Mas um político que é capaz de citar Albert Einstein numa entrevista no Jornal Nacional para tentar desfazer a polarização PT-bolsonarismo merece, no mínimo, respeito.

Disse o pedetista: “porque a ciência da insanidade, dizia Einstein, talvez o maior cérebro da idade moderna, é você repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir, [será ruim]. Tentei advertir que não se podia usar a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico produzidos pelo PT”.

Os críticos dirão que, assim, ele não falou ao brasileiro comum. Mesmo que, nesse trecho, ele tenha trazido muita sofisticação, durante o resto da entrevista Ciro Gomes foi humilde, sorriu, sendo simpático, e pediu votos educadamente – de forma simples na maior parte do tempo. Parece mesmo que ele cumprirá a promessa de que essa é sua última campanha.

Um aviso: para o eleitor petista que pode achar que ele comparou Lula com Bolsonaro, o pedetista os respondeu em dois momentos: ao dizer que pode “reavaliar” o discurso belicoso dos últimos meses e ao ser assertivo dizendo que o “enfrentamento […] das milícias que, a partir do Rio, começam a evoluir para lavar dinheiro e ENTRAR NA POLÍTICA… não serão enfrentadas localmente”.

Ciro Gomes foi até perigoso em relação à sua própria candidatura neste momento, pendendo para um dos lados.

Vale prestar a atenção a esses dados, o número que coloca o ex-presidente Lula com uma vantagem tão folgada que, para o cientista político Antônio Lavareda, pode empurrar o eleitor brasileiro para o voto útil no primeiro turno. Especialmente, o eleitor “cirista”.

E isso não é um aviso, mas apenas uma constatação política.

