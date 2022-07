Frase do dia

“Se eu for para o segundo turno com o Bolsonaro, claro que eu quero o apoio do Lula. O contrário [apoiar Lula], não é mais viável. Como eu dizendo que eles são corruptos, incompetentes, vou subir no palanque com eles? Passa a ser cumplicidade. Lula é responsável maior pela tragédia que está acontecendo no País” (Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT, em entrevista à Globonews. Além da incoerência ao responder sobre o apoio político em um eventual segundo turno, o pedetista, que já foi ministro de Lula entre 2003 e 2006, criticou mais o petista do que atual presidente na sabatina do canal de notícias)