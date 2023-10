Quantos crimes as duas CPIs viram Bolsonaro cometer

Atualizado em 16 out 2023, 10h27 - Publicado em 16 out 2023, 09h30

Os crimes imputados a Jair Bolsonaro na CPI da Pandemia e os que serão listados, nesta semana, na Comissão que investiga 8 de Janeiro somarão, juntos, mais de 90 anos de prisão.

A CPI da Covid-19 viu prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, entre outros atos ilegais que somam penas em torno de 70 anos.

Já a Comissão que investiga os atos do 8 de janeiro seguirá as acusações do hacker Walter Delgatti Neto, que envolve o líder da extrema-direita com orientações para manipular as urnas eletrônicas ou a um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a coluna apurou, serão mais de 20 anos em crimes apontados nesta terça, 17, na CPI do 8 de Janeiro.

Continua após a publicidade

Como já se viu em outras CPIs, indiciamentos e apontamentos de crimes muitas vezes não dão em nada, mas também não é o ideal continuar empilhando acusações enquanto se é investigado em várias frentes pela Justiça.