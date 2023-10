O número ainda em segredo de votos que o governo Lula espera ter na CPI

Atualizado em 13 out 2023, 18h10 - Publicado em 13 out 2023, 18h07

O governo Lula fechou a projeção dos votos que terá para a aprovação do relatório final da CPI do 8 de Janeiro. Segundo a coluna apurou, a gestão petista conta com ao menos 20 dos 32 votos da Comissão.

O relatório final deverá ter o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais Braga Netto, candidato a vice na chapa presidencial que ficou em segundo lugar no ano passado, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.

Ainda segundo as informações repassadas à coluna, os supostos crimes listados no indiciamento de Bolsonaro somarão ao menos 16 anos de prisão (e no máximo 25), seguindo as acusações do hacker Walter Delgatti Neto.

Em seu depoimento há dois meses, o criminoso apontou que o líder da extrema-direita deu orientações para manipular as urnas eletrônicas. Ligou também o então presidente a um suposto grampo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A relatora, senadora Eliziane Gama, apresentará seu parecer na próxima terça, 17. A expectativa é que o texto final seja votado no dia seguinte.

