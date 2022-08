Pesquisa dá ânimo para Bolsonaro e mostra possível chave para reeleição

A nova rodada Genial/Quaest trouxe uma excelente notícia para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que ganhou três pontos percentuais na intenção de votos na comparação com a pesquisa de julho, e outra para o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que subiu dois pontos desde o mês passado.

Um gráfico apresentado pela pesquisa pode explicar, pelo menos em parte, o motivo da trajetória de crescimento dos dois políticos: o paulista está mais otimista com a economia do Estado.

Como esta coluna lembra sempre, a situação econômica é um dos fatores determinantes para a decisão de voto do eleitor. É aí que o governo Bolsonaro está tentando mexer, na sensação dos brasileiros em relação à economia. E a estratégia parece estar funcionando bem em São Paulo.

Entre os paulistas, a linha que mostra a percepção sobre a economia é surpreendente: em julho, 46% dos eleitores de São Paulo acreditavam que a economia ia piorar. Agora, são apenas 28%. Uma queda expressiva de 18 pontos percentuais em um mês. Na contramão desse gráfico, aumentou (e muito) o índice de paulistas que acredita que a economia vai melhorar: em julho, eram 42%. Em agosto, são 58%. Crescimento de 16 pontos.

As duas linhas se inverteram no período de um mês e o cenário favorece tanto o atual governador Rodrigo Garcia como o presidente Jair Bolsonaro.

Apesar dos avanços, Garcia continua perdendo para Haddad e Bolsonaro continua perdendo para Lula nos levantamentos. O eleitor brasileiro já mostrou o quanto se importa com a economia e é bem provável que as equipes do governador e do presidente coloquem ainda mais energia nessa parte da campanha. Os dois têm a máquina nas mãos, ou seja, os próximos dias devem ser de tentativas de conquistar ainda mais votos dando a sensação de que a economia vai muito bem, obrigado.