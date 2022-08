Pesquisa traz problema a Haddad e esquenta briga entre Tarcísio e Garcia

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), empatou com Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, revela pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quinta-feira, 11.

O político, que assumiu o comando do estado após a saída de João Doria atingiu os 14%, crescendo dois pontos percentuais em relação ao último levantamento realizado no mês passado.

Rodrigo, que tinha apenas 6% em março, agora assume o segundo lugar empatado com Tarcísio de Freitas (Republicanos), também com 14%. O candidato bolsonarista não registrou crescimento em comparação aos levantamentos anteriores.

Já Fernando Haddad (PT), que tinha 38% no mês passado, caiu 4 pontos percentuais e hoje aparece com 34%.

A movimentação revela que a centro-direita, representada por Garcia, e a extrema-direita, que apoia Tarcísio, estão empatadas neste momento da disputa pelo principal colégio eleitoral do país. No segundo turno, contudo, o tucano tem desempenho melhor do que o bolsonarista.