Pela primeira vez Michelle faz um comentário certeiro sobre Janja

Michelle Bolsonaro acaba de ganhar seu primeiro round no embate com Janja. Depois de já ter ido à lona algumas vezes, a ex-primeira dama direitista finalmente encontrou um ponto fraco na narrativa da atual.

Em entrevista à Veja, a esposa de Bolsonaro, de forma inteligente, usou uma insinuação de Janja – que acabou viralizando -, em seu favor.

“Acho que na cabeça deles [Lula e Janja] é difícil de imaginar […] morar no Alvorada e dormir numa cama velha, sentar em um sofá que mancha sua roupa. Cada dia inventam uma narrativa para tentar te destruir, para minar as suas forças. Nos medem com a régua deles, nos acusam de ter roubado os móveis do Palácio? Foi tudo pretexto para comprar móveis novos, sem passar por licitação. Eles pregam o socialismo, mas amam os luxos que o capitalismo pode oferecer”, declarou a ex-primeira-dama a Marcela Mattos.

De fato, a esposa do presidente Lula fez declarações ao Fantástico, em janeiro, nas quais deu a entender que Michelle havia sido descuidada com o Palácio do Alvorada e seus móveis, até então desaparecidos.

Uma insinuação como essa, somada à compra realizada em valor tão alto exige que Janja ou a presidência da república respondam, no mínimo, onde estão os móveis desaparecidos.

Foram encontrados? Qual o real estado deles?

Se não fica parecendo que foi uma denúncia vazia para justificar o luxo dos atuais moradores do Palácio do Alvorada. E, nisso, a ex-primeira-dama tem razão.

Para além desse acerto em cheio de Michelle, o que fica é a impressão de que haverá uma disputa de narrativas entre os casais sobre qual dos dois ganhará o título de mais humilde e popular….

Mas isso é assunto para outra coluna.