O que revela a nova pesquisa interna do PT sobre Lula e Bolsonaro

Encomendada pelo PT e feita para consumo interno do partido, a última rodada da pesquisa Vox Populi mostra Lula e Bolsonaro crescendo, mas com o esquerdista subindo um pouco mais que o atual presidente da extrema-direita. Ou seja, confirma a polarização entre o petismo e o bolsonarismo, que a terceira via ainda não conseguiu romper.

Segundo a coluna apurou, os números dos levantamentos mostram que a média de Lula de 44% das intenções de voto em um ano – que já havia captada com comparação de dados de nove diferentes institutos – também foi registrada.

Mas, ainda melhor ainda para o petista, revela o ex-presidente à frente em todos os estados do Sudeste, ganhando no Rio Grande do Sul, empatando no Paraná e encostando em Jair Bolsonaro em Santa Catarina.

De acordo com essas informações repassadas à coluna, o levantamento também mostra Lula bem no Nordeste, como sempre esteve, sem queda.

O que foi mais comemorado, contudo, foram os números nos quais Lula aparece revertendo a liderança de Jair Bolsonaro no Sul do Brasil, e em São Paulo. Nos estados sulistas brasileiros, e até em São Paulo, o atual presidente ou liderava ou passou a liderar, como também informou a coluna.