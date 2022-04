Análise exclusiva de pesquisas recentes traz grande presente para Lula

Lula está próximo de vencer as eleições no primeiro turno ou entrar no segundo turno com uma boa vantagem sobre Jair Bolsonaro. Mais do que isso, o ex-presidente segue, há um ano, com uma média de 44% das intenções de voto contra 44% da soma de todos os adversários (ou seja, 50% contra 50% dos válidos).

Se conseguir 50% mais um voto, ele vencerá eleição sem a necessidade de um outro turno para decidir quem será o próximo presidente da República.

As conclusões acima são deste colunista após ler um estudo feito pelo instituto Vox Populi para o PT, com o resultado de pesquisas presenciais realizadas por 9 diferentes institutos entre maio de 2021 e abril de 2022.

Embora a vantagem de Lula para Bolsonaro tenha diminuído 5 pontos no primeiro turno com a saída de Sergio Moro, como mostrado também neste espaço, o petista tem em abril de 2022 os mesmos 44% que tinha em maio de 2021. Isso, em pesquisas estimuladas de primeiro turno, quando o nome dos candidatos é apresentado para o eleitor.

Bolsonaro também manteve uma reta, paralela à de Lula, variando entre 23% e 26% até março de 2022. Em abril, ele se recuperou mais e cresceu 5 pontos percentuais, chegando a 30%, mas somente após a saída do ex-juiz da Lava Jato.

No mesmo período, o grupo de outros candidatos caiu dos 19% para 14%, indicando que Bolsonaro cresceu justamente pela transferência de eleitores de Moro – lembrando que, quando desistiu, o ex-juiz tinha 8% em média.

O que o estudo mostra é que o cenário é o mesmo nos últimos 12 meses quando analisamos Lula X Todos os outros candidatos. A única mudança relevante na média das pesquisas não foi provocada pela ação de Bolsonaro, mas pela desistência do ex-magistrado lavajatista.

Ou seja, revela também que tudo que Bolsonaro fez para reduzir sua rejeição – o que não foi pouca coisa – e aumentar a de Lula ainda não se refletiu na média das pesquisas – todas, lembrando, presenciais.

Óbvio que eleição é sempre muito difícil de prever, e existe um longo caminho tortuoso até o pleito de outubro, mas os números dos últimos 12 meses são extremamente favoráveis ao ex-presidente e desfavoráveis ao atual presidente.

O que fica claro ao ler o estudo é que o quadro atual é amplamente melhor para Lula do que para Bolsonaro. Por exemplo, o cenário de estabilidade se repete na média do 2º Turno, situação que não é influenciada pela saída de Moro. No cômputo dos válidos, Lula segue vencendo por mais de 60% e Bolsonaro continua abaixo dos 40%, sem variações relevantes.

As pesquisas utilizadas para o estudo foram as dos institutos DataFolha, IPEC, Ipespe, Vox, CNT/MDA, Quaest, Datatempo, Ipsos e Sensus.