Nova pesquisa revela o verdadeiro calcanhar de Aquiles de Bolsonaro

Além das boas notícias para Lula, a nova pesquisa Ipec traz o grande ponto fraco, a verdadeiro calcanhar de Aquiles do presidente Jair Bolsonaro.

A rejeição crescente é com certeza o maior obstáculo que ele enfrenta na tentativa de diminuir a distância que o separa de Lula.

De acordo com os dados do Ipec, o presidente teve um aumento de quatro pontos na rejeição no intervalo de um mês. Em 15 de agosto, eram 46% de rejeição. Na rodada divulgada ontem, são 50%.

Embora a rejeição de Lula também tenha aumentado no período, indo de 33% a 35%, o ex-presidente lidera as pesquisas e tem um índice menor do que o de seu principal adversário.

Nem o Auxílio Brasil nem a melhora na percepção econômica foram suficientes para fazer Bolsonaro parecer mais aceitável aos olhos dos eleitores.

A poucos dias do primeiro turno, nem a campanha política nem o gasto irresponsável de dinheiro público estão sendo efetivos para diminuir os danos causados pela falta de preparo do presidente para o cargo que ocupa.

