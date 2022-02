Nova pesquisa revela o grande problema que Lula e Moro têm em comum

Com a estagnação da terceira via e o crescimento de Lula, como a coluna adiantou que aconteceria, a nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quarta-feira, 2, revela que, ao menos por enquanto, a polarização continua entre o PT e Jair Bolsonaro.

Para a legenda de esquerda, não há melhor cenário. A cúpula petista prefere o atual presidente como adversário do que qualquer outro candidato. E o crescimento de Lula em 5% já é motivo o suficiente para comemorar.

Em novembro, o mesmo instituto aferiu o petista com 34,9% das intenções das intenções de voto – agora Lula já aparece com 40,1%. Jair Bolsonaro manteve os 29 %, oscilando 0,1 % para baixo.

O curioso da pesquisa é que o ex-presidente petista e o terceiro colocado das pesquisas, Sérgio Moro (10,1%), têm algo em comum. Como detalhou a coluna Maquiavel, os dois estão empatados no quesito rejeição, e com o menor índice (44% para o ex-juiz e 45,8% para Lula).

É interessante perceber que o mesmo número de brasileiros rejeitam os dois personagens que mais antagonizaram nos últimos anos no Brasil. E é certeza entre os cientistas políticos que a rejeição terá papel fundamental nas eleições do fim do ano.